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Ünlü model, aşk hayatıyla ilgili yaptığı son açıklamada ise bir daha futbolcu birisiyle ilişki yaşamayacağını söyledi.



Milosevic, "Futbolcu sevgili mi? Artık yeter. Bugüne kadar onlarla yeterince ilişki yaşadım." dedi.