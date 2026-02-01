Ademola Lookman'ın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe’nin maaş teklifini iyileştirmesine rağmen oyuncunun kararının değişmediği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin yıllık 8.5 milyon Euro net maaş ve bonuslar içeren teklif sunduğu, Atalanta ile 40 milyon Euro bedelde anlaşma sağlandığı ancak ödeme planı ve banka teminatları konusunda uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı.