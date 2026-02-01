Habertürk
        Haberler Spor Transfer Ademola Lookman'ın yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Ademola Lookman'ın yeni adresi belli oldu!

        Ademola Lookman, Atlético Madrid ile anlaşmaya vardı. İspanyol ekibi, Atalanta'ya 35 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyecek. Nijeryalı futbolcunun kısa süre içinde Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

        Giriş: 01.02.2026 - 14:14 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:14
        Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman’ın yeni adresi belli oldu.

        İtalyan muhabir Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Ademola Lookman ile Atletico Madrid arasında tüm detaylarda anlaşma sağlandı ve transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

        Fenerbahçe’nin maaş teklifini iyileştirmesine rağmen oyuncunun kararının değişmediği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin yıllık 8.5 milyon Euro net maaş ve bonuslar içeren teklif sunduğu, Atalanta ile 40 milyon Euro bedelde anlaşma sağlandığı ancak ödeme planı ve banka teminatları konusunda uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

        Anlaşmaya göre Atlético Madrid, Atalanta’ya 35 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyecek. Nijeryalı oyuncu, dün gece verdiği kararın ardından İspanyol ekibiyle uzun vadeli sözleşme konusunda da el sıkıştı.

        Atletico Madrid cephesi, transferin resmiyet kazanması için artık seyahat ve sağlık kontrolleri sürecini planlamaya başladı. Lookman’ın kısa süre içerisinde Madrid’e gitmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

