Adet lekesi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken adet öncesi gelen kahverengi akıntı orucu bozar mı?

Adet kanamasının tam olarak başlamadığı, sadece küçük lekelenmelerin görüldüğü veya adet bitimine doğru gelen bulanık akıntıların kafa karıştırdığı o gri alanlar, orucun sıhhati konusunda ciddi tereddütler yaratır. Özellikle iftara saatler kala görülen ufak bir kahverengi leke veya sahurda niyetlendikten sonra karşılaşılan pembe bir akıntı, "Acaba orucum bozuldu mu, yoksa devam etmeli miyim?" sorusunu gündeme getirir. Kadınların arama motorlarında ve ilmihal kitaplarında en sık yanıt aradığı "Adet lekesi orucu bozar mı, Diyanet'e göre adet öncesi veya sonrası gelen kahverengi akıntı orucu sakatlar mı?" soruları, ibadetin geçerliliği açısından büyük önem taşır. İşte kadınlara özel fıkhi detaylar...

İslam fıkhında kadınların özel halleri "hayız" (adet), "nifas" (lohusalık) ve "istihaze" (özür kanı) olmak üzere üç kategoride ele alınır. Hayız ve nifas durumlarında kadının oruç tutması haramdır ve tutamadığı oruçları daha sonra kaza eder. Ancak istihaze denilen ve hastalık veya damar çatlaması gibi nedenlerle gelen kanamalar, oruca engel değildir. Sorun şu ki, gelen o "leke"nin hayız başlangıcı mı yoksa istihaze mi olduğuna karar vermek her zaman kolay değildir. Kahverengi akıntının zamanlaması, rengi ve sürekliliği hükmü tamamen değiştirebilir. Bu yazımızda, adet öncesi ve sonrası gelen lekelerin fıkhi hükmünü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın renkler ve süreler konusundaki ölçülerini, "beyaz akıntı" (tuhr) kriterini ve kadınların bu süreçte nasıl hareket etmesi gerektiğini tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

HAYIZ (ADET) VE İSTİHAZE (ÖZÜR) AYRIMI Orucun bozulup bozulmadığına karar verebilmek için öncelikle gelen lekenin "adet kanı" sayılıp sayılmadığını bilmek gerekir. İslam alimleri, adet süresinin en az 3 gün, en çok 10 gün olduğu konusunda (Hanefi mezhebinde) genel bir görüş belirtmişlerdir. Bu süreler içinde rahimden gelen her türlü renkli akıntı (kırmızı, siyah, sarı, kahverengi, yeşilimsi) adet hükmündedir ve oruca engeldir. Ancak adet döngüsü dışında, yani iki adet arasındaki temizlik süresinde (en az 15 gün) veya adet süresi bittikten sonra gelen kanamalar "istihaze" yani özür kanı sayılır. İstihaze kanı, burun kanaması gibidir; abdesti bozar ama orucu bozmaz, namaza ve oruca engel değildir. Dolayısıyla görülen lekenin zamanlaması, hükmü belirleyen en temel faktördür. ADET ÖNCESİ GELEN KAHVERENGİ LEKE ORUCU BOZAR MI? Kadınların en çok ikilemde kaldığı durum, adet gününün yaklaştığı dönemde, henüz tam kanama başlamadan önce görülen kahverengi veya bulanık lekelerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve fıkıh alimlerinin bu konudaki görüşü şöyledir: Eğer adet gününüz belliyse ve beklenen adet gününde veya hemen öncesinde kahverengi bir leke gelmişse, ve bu lekenin hemen ardından adet kanaması devam etmişse, o leke adetin başlangıcı sayılır. Bu durumda lekeyi gördüğünüz an orucunuz bozulmuş olur (veya oruç tutmanız haram hale gelir). O günkü orucu bırakıp, Ramazan sonrasında kaza etmeniz gerekir.