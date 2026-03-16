Adetliyken Kadir Gecesi’nde ibadet edilir mi?

Din alimlerine göre adet döneminde olan kadınlar namaz kılamaz ve Kur’an’ı mushaf üzerinden okuyamaz. Ancak bu durum dua etmek, zikir çekmek, salavat getirmek ve Allah’ı anmak gibi ibadetlerin yapılmasına engel değildir.

Bu nedenle Kadir Gecesi’nde adetli olan kadınlar da dua ederek, zikir çekerek ve tövbe ederek geceyi ibadetle geçirebilir.