Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? Regl iken Kadir Gecesi'nde ibadete edilir mi?
Adetliyken yapılacak ibadetler, Kadir Gecesi öncesinde gündemi meşgul etmeye başladı. İslam alimlerine göre adet döneminde olan kadınlar namaz kılamaz ve oruç tutamaz, ancak bu durum dua etmek, zikir çekmek ve Allah'ı anmak gibi ibadetleri yapmaya engel değildir. Peki, Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? Regl iken Kadir Gecesi'nde ibadete edilir mi? İşte Adetliyken Kadir Gecesi'nde ibadet edilir mi, regl iken hangi ibadetler yapılabilir, adetliyken hangi dualar okunur, sorularının yanıtı...
Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kadir Suresi’ne göre Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi, Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen en faziletli gecelerden biri olarak kabul edilir. Adetliyken Kadir Gecesi’nde ibadet etmek mümkündür. Namaz kılınamasa da dua etmek, zikir çekmek, salavat getirmek ve tövbe etmek gibi ibadetlerle bu mübarek gece değerlendirilebilir. Peki, Adetliyken Kadir Gecesi’nde nasıl ibadet edilir? Regl iken Kadir Gecesi'nde ibadete edilir mi? İşte detaylar...
Adetliyken Kadir Gecesi’nde ibadet edilir mi?
Din alimlerine göre adet döneminde olan kadınlar namaz kılamaz ve Kur’an’ı mushaf üzerinden okuyamaz. Ancak bu durum dua etmek, zikir çekmek, salavat getirmek ve Allah’ı anmak gibi ibadetlerin yapılmasına engel değildir.
Bu nedenle Kadir Gecesi’nde adetli olan kadınlar da dua ederek, zikir çekerek ve tövbe ederek geceyi ibadetle geçirebilir.
Adetliyken Kadir Gecesi’nde yapılabilecek ibadetler
Adet döneminde olan kadınların Kadir Gecesi’nde yapabileceği ibadetlerden bazıları şunlardır:
Allah’tan af dilemek ve tövbe etmek
Salavat getirmek
Zikir çekmek ve tesbih etmek
Dua etmek
Sadaka vermek
Dini kitaplar ve tefsir okumak
Kur’an dinlemek
Bu ibadetler sayesinde Müslümanlar Kadir Gecesi’nin manevi atmosferinden faydalanabilir.
Adetliyken Kadir Gecesi’nde okunabilecek zikirler ve tesbihler
Kadir Gecesi’nde adetli olan kadınların okuyabileceği bazı zikir ve tesbihler şunlardır:
Sübhanallah
Elhamdülillah
Allahu Ekber
La ilahe illallah
Estağfirullah
Hasbiyallahu la ilahe illa hu
Bu zikirler gün içinde veya gece boyunca tekrar edilerek Allah’ı anmak mümkündür.