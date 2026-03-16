        Haberler Bilgi Gündem Adetliyken kandilde yapılacak ibadetler: Adetliyken Kadir Gecesi’nde nasıl ibadet edilir? Regl iken yapılacak tesbihler, zikirler ve dualar

        Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? Regl iken Kadir Gecesi'nde ibadete edilir mi?

        Adetliyken yapılacak ibadetler, Kadir Gecesi öncesinde gündemi meşgul etmeye başladı. İslam alimlerine göre adet döneminde olan kadınlar namaz kılamaz ve oruç tutamaz, ancak bu durum dua etmek, zikir çekmek ve Allah'ı anmak gibi ibadetleri yapmaya engel değildir. Peki, Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? Regl iken Kadir Gecesi'nde ibadete edilir mi? İşte Adetliyken Kadir Gecesi'nde ibadet edilir mi, regl iken hangi ibadetler yapılabilir, adetliyken hangi dualar okunur, sorularının yanıtı...

        Giriş: 16.03.2026 - 00:32 Güncelleme:
        Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kadir Suresi’ne göre Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi, Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen en faziletli gecelerden biri olarak kabul edilir. Adetliyken Kadir Gecesi’nde ibadet etmek mümkündür. Namaz kılınamasa da dua etmek, zikir çekmek, salavat getirmek ve tövbe etmek gibi ibadetlerle bu mübarek gece değerlendirilebilir. Peki, Adetliyken Kadir Gecesi’nde nasıl ibadet edilir? Regl iken Kadir Gecesi'nde ibadete edilir mi? İşte detaylar...

        Adetliyken Kadir Gecesi’nde ibadet edilir mi?

        Din alimlerine göre adet döneminde olan kadınlar namaz kılamaz ve Kur’an’ı mushaf üzerinden okuyamaz. Ancak bu durum dua etmek, zikir çekmek, salavat getirmek ve Allah’ı anmak gibi ibadetlerin yapılmasına engel değildir.

        Bu nedenle Kadir Gecesi’nde adetli olan kadınlar da dua ederek, zikir çekerek ve tövbe ederek geceyi ibadetle geçirebilir.

        Adetliyken Kadir Gecesi’nde yapılabilecek ibadetler

        Adet döneminde olan kadınların Kadir Gecesi’nde yapabileceği ibadetlerden bazıları şunlardır:

        Allah’tan af dilemek ve tövbe etmek

        Salavat getirmek

        Zikir çekmek ve tesbih etmek

        Dua etmek

        Sadaka vermek

        Dini kitaplar ve tefsir okumak

        Kur’an dinlemek

        Bu ibadetler sayesinde Müslümanlar Kadir Gecesi’nin manevi atmosferinden faydalanabilir.

        Adetliyken Kadir Gecesi’nde okunabilecek zikirler ve tesbihler

        Kadir Gecesi’nde adetli olan kadınların okuyabileceği bazı zikir ve tesbihler şunlardır:

        Sübhanallah

        Elhamdülillah

        Allahu Ekber

        La ilahe illallah

        Estağfirullah

        Hasbiyallahu la ilahe illa hu

        Bu zikirler gün içinde veya gece boyunca tekrar edilerek Allah’ı anmak mümkündür.

