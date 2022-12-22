Arjantinliler, önce, gece saatlerinde ülkeye gelen dünya şampiyonlarını havalimanında karşılayıp kafileye havalimanı yakınında konaklayacakları yere kadar eşlik ederken sabah saatlerinden itibaren de hem futbolcuların konakladığı yeri hem de Buenos Aires sokaklarını dolduran halk sevinç gösterileri yaptı.