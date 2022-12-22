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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

Fas asıllı Fransız futbolcu Adil Rami, Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez'e küfür etti! Kylian Mbappe ile dalga geçen kaleciyle ilgili konuşan tecrübeli savunmacı, Martinez'e ödül verilme kararını da eleştirdi

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  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Arjantin, 36 yıllık Dünya Kupası hasretine Katar'da son verirken Tangocuların kutlamaları gündemden düşmüyor. Arjantin Milli Takımı, salı gününün ilk saatlerinde Arjantin'e varmasıyla futbolcular ile halkın iç içe Dünya Kupası zaferini kutlayacağı, futbolcuların üzeri açık bir otobüsle zafer turu atacakları bir kutlama planlanmıştı. Başkent Buenos Aires'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bir mesafede konaklayan milli takım kafilesi, öğle saatlerine doğru kaldıkları yerden otobüsle ayrılarak Buenos Aires'e doğru ilerlemeye başlamıştı.

     
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Arjantinliler, önce, gece saatlerinde ülkeye gelen dünya şampiyonlarını havalimanında karşılayıp kafileye havalimanı yakınında konaklayacakları yere kadar eşlik ederken sabah saatlerinden itibaren de hem futbolcuların konakladığı yeri hem de Buenos Aires sokaklarını dolduran halk sevinç gösterileri yaptı.
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Arjantin medyasının Buenos Aires Şehir Polisi kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, nüfusu ortalama 3 milyon olan başkentte, çevre bölgelerden de katılımlarla yaklaşık 4 milyon kişi Arjantin Milli Takımı'nın tarihi zaferini kutlamak için sokağa çıktı.
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Kalabalığın Messili milli takımı görebilmek için otoyolları kapatması ve kafileyi taşıyan otobüsün yaklaşık 4 saat planlandığı şekilde ilerleyememesi sebebiyle futbolcuların zafer turu yarıda kaldı. Martinez'in Mbappe'nin maskesinin bulunduğu oyuncakla verdiği görüntüler de gündeme oturdu!
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Takımın kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi. Martinez'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

     
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Fas asıllı Fransız Milli Futbolcu Adil Rami de bu konuyu sert bir dille eleştirdi. Kariyerine Ligue 1'de Troyes'da devam eden Rami, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Martinez'e küfür etti.
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Rami paylaşımında "Futbolun en büyük ..... çocuğu" diyerek Martinez'e küfür ederken Arjantin'in file bekçisini "Tarihin en nefret edilen insanı" ifadelerini de kullandı.
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Turnuvanın en iyi kalecisi ödülünün Martinez'e verilmesini de eleştiren Rami, bu ödülü Fas'ın file bekçisi Yassine Bono'nun hak ettiğini dile getirdi. 

     
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan Fas, Arjantin'den üç gol daha az yemişti.
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    SOYUNMA ODASINDA SAYGI DURUŞU İSTEMİŞTİ

    Emiliano Martinez, Dünya Kupası finalinin ardından da Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe ile dalga geçmişti. Arjantin'in 2-0 öne geçtiği maçı attığı iki golle 2-2 getiren Mbappe uzatma dakikalarında beraberliği bir kez daha sağlasa da takımının kupayı finalde kaybetmesinin önüne geçemedi. 

     
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Arjantin'in kalecisi Martinez'in soyunma odasında takım arkadaşlarından Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istediği görülmüştü.
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    ATIŞMAYA MAÇ ÖNCESİ BAŞLADILAR

    Kylian Mbappe, geçtiğimiz Mayıs ayında, Avrupa ülkelerinin Dünya Kupası'na daha iyi hazırlanabildiğini söylemişti. 
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    "Avrupa takımları birbirlerine karşı her zaman üst düzey maçlar oynuyor" diyen Mbappe, Arjantin ve Brezilya için bu durumun aynı olmadığını belirtmişti. 

     
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Martinez, Fransız yıldızın bu yorumlarına final öncesinde yanıt vermiş ve meydan okumuştu. 

     
  • Adil Rami'den Emiliano Martinez'e küfür!

    Martinez, Mbappe'yi cahil olarak tanımlarken "Futbolu bilmiyor. Güney Amerika'da hiç oynamadı. Bu deneyime sahip değilseniz bu konuda konuşmazsanız iyi olur. Biz harika bir takımız" demişti. 

     

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