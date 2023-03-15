Bir gece, temizlik yaptığı bir mekanda, istemeden şahit olduğu trajik olay vesilesi ile Tahir Lekesiz ile karşı karşıya gelir. Tahir; yasadışı işlerle uğraşan bir aile şirketinin tepe elemanlarından biridir ve hayatını kurtarmış, küçük yaşta onu yanına alıp yetiştirmiş patronuna sadakatle bağlı bir adamdır. Fakat o gece kendini ilk defa beklemediği bir durumda bulur.