Adıyaman'da deprem oldu mu? sorusu, dün akşam saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman dahil bölgedeki pek çok ilde hissedildi. Deprem Adıyaman'dan bazı yapılara zarar verirken kalp krizi geçiren bir kişi de yaşamını yitirdi. İşte Adıyaman'daki son deprem durumu...

ADIYAMAN'DA DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, dünkü 6,8'lik Elazığ Sivrice depreminin ardından gece saat 00.13'de merkez üssü Adıyaman Yenibardak - Gerger olan 2,8 büyüklüğünde ve sabah saat 09.16'da merkez üssü Adıyaman Çaltılı - Kahta olan 1,8 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi. Adıyaman'dan son gelen deprem bilgileri haberimizde olacak.

ADIYAMAN'DA DEPREM HASARI

Deprem nedeniyle Adıyaman'da 3 caminin minaresi yıkıldı. Gerger ilçesinde Ulu ve Tek camilerinin minareleri yıkıldı. Ekipler, yıkıntı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Besni ilçesi Çakırhöyük beldesinde ise Mustafa Yıldırım Camisi'nin minaresinin üst bölümü koparak yola devrildi.

Kahta ilçesi Akıncılar beldesinde deprem sırasında bir evin bacasının yıkılması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Gerger ve Samsat ilçelerinde deprem sırasında evinin balkonundan atlayıp hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da deprem sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybederken, paniğe kapılan 10 kişi ile toprak evin çökmesi sonucu 7 kişi yaralandı.