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Haberler Gündem Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - En son haberler
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Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine 2 mahalle karantinaya alındı

Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - En son haberler
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
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AA

Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.

AA'nın haberine göre, 11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.

Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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