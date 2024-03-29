Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman Kahta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kahta-Siverek karayolu Öğretmenevi Kavşağı'nda, A.İ. yönetimindeki otomobil ile S.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.