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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Adıyaman Kahta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 00:24 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:24
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        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kahta-Siverek karayolu Öğretmenevi Kavşağı'nda, A.İ. yönetimindeki otomobil ile S.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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