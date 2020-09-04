Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre olay Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İlçede bulunan 12 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Vatandaşların itfaiyeye yaptığı yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiye aracının merdiveni kısa kaldığı için yangına müdahale edemedi. Bunun üzerine Adıyaman il merkezinden yardım istendi. Müdahale gecikince yangın yan dairelere sıçrayarak büyüdü.

"SİPARİŞ ETTİĞİMİZ ARAÇ ELİMİZE ULAŞMADI"

Habertürk'e konuşan Kahta Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Hamitoğlu, "Orası zaten kaçak yapıydı. Sonrasında resmileştirilen bina. Bizim itfaiye kapasitemiz sekiz kat. Bu yangın 12. katta çıktığından dolayı yetersiz kalınca Adıyaman'dan yardım istedik. Oranın imar durumu 12 kat değil ve bizim itfaiye teşkilatımızın halihazırdaki durumu bu yüksek binalardaki vakalara müsait değil. Biz itfaiye aracımızı daha yeni sipariş verdik henüz elimize ulaşmadı. Yetersiz kaldık ve müdahale edemedik"