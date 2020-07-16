Adıyaman'da kanguru faresi görüldü! Öyle bir özelliği var ki! Şaşıracaksınız! - Haberler

İHA

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi Adıyaman Çelikhan yolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece vatandaşlar tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.

Çöllerde yaşayan kanguru faresi üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor.

Bu farenin en ilginç özelliklerinden birisinin hiç su içmeden yaşamlarını sürdürebilmeleridir.

IUCN’in 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresini dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Adıyaman’da bu güne kadar hiç kanguru faresinin görülmediği öğrenildi.