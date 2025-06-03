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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da okul müdürü odasında ölü bulundu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Okul müdürü odasında ölü bulundu!

        Adıyaman'ın Samsat Merkez İlkokulu Müdürü 58 yaşındaki Davut Akpınar'ı okul içinde göremeyen meslektaşları odasında, masasının arkasında hareketsiz halde buldu. Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:25
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        Okul müdürü odasında ölü bulundu!
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        Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, Samsat Merkez İlkokulu Müdürü Davut Akpınar’ı (58), bir süre okul içerisinde göremeyen okul görevlileri, Müdürü Akpınar’ı aramaya başladı.

        MASASININ ARKASINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        İHA'daki habere göre okul içerisinde yapılan aramalar sonucunda Müdür Davut Akpınar, odasında masasının arka kısmında yerde hareketsiz bir şekilde olduğu görüldü. Başından kan geldiğini de fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Durum üzerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, okul müdürü Davut Akpınar’ın öldüğünü belirledi. Akpınar’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Samsat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Akpınar’ın kesin ölüm nedeni tamamlanacak olan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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