Adıyaman'da traktör devrildi: 7 yaralı
Adıyaman Besni'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 30.09.2024 - 06:21 Güncelleme: 30.09.2024 - 06:42
Adıyaman’ın Besni ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki traktör, ilçeye bağlı Oyratlı köyü yakınlarında devrildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücü ile traktörde bulunan 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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