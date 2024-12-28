Bakan Uraloğlu: Bugün seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda

ULAŞTIRMAve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün ülkemizdeki araç sayısı, 31 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Bu başarıyı bölünmüş yol uzunluğumuzu 6,101 kilometreden 29,700 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık. Bugün 81 ilimizin 77'si birbirine bölünmüş yollarla bağlı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Adıyaman'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 29 milyar 320 milyon liralık yatırım yaptıklarını anlatan Uraloğlu, "Adıyaman'da bölünmüş yol uzunluğunu 23 kilometreden 273 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak kaplama yolu yoktu ve 123 kilometre bitümlü sıcak kaplama yaparak, Adıyamanlı hemşerilerimizi yollarda konforla tanıştırdık. Adıyaman'ı bir taraftan Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin'e kadar, diğer taraftan Malatya ve Elazığ'a, bir diğer taraftan Şanlıurfa'ya bölünmüş yollarla bağladık" dedi.

'TRAFİK GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK' Kentte halen 9 ayrı ulaşım projesinin devam ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu noktada Adıyaman'da Diyarbakır'a, Güneydoğu'yu da İç Anadolu bölgesine bağlaması bakımından büyük önem arz eden Kahta-Narince-Siverek yolu hem Adıyaman'ın geçmişinin izlerine hem de aydınlık geleceğine uzanan bir yol olmuştur. Yolumuzu toplam 40,8 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Güzergahımızda Türkiye'nin en büyük eğik askılı asma köprüleri arasında yer alan Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayarak trafiğe açmıştık. Bugün de Kahta-Eceler mevkisindeki 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki 2 adet çift köprü ve 60 metrelik 2 adet üstgeçit köprüsünü de tamamlayarak hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahta-Narince-Siverek yolunun tamamlanmasıyla; mevcut yoldaki heyelanlı kesimleri terk ederek güzergahtaki trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak, tüm sürücülerimiz için çok daha konforlu bir seyahat imkanı sunacağız. Mevcut haliyle 52 kilometre uzunluğunda hizmet veren güzergahı 11,2 kilometre kısaltarak, seyahat süresini ise 30 dakika kısaltarak, 55 dakikadan 25 dakikaya düşürüyoruz. Böylece yolumuz ile zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 18 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.