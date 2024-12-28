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        Bakan Uraloğlu: Bugün seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda (2)

        AKPARTİ İL KONGRESİNE KATILDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman programı kapsamında Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:28 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:35
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        Bakan Uraloğlu: Bugün seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda (2)
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        AKPARTİ İL KONGRESİNE KATILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman programı kapsamında Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongredeki açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'da ulaştırma adına ne lazımsa yapmaya gayret ettiklerini belirterek, "Sizin en zor gününüzde sizinle dertlendik. Bundan sonra Adıyaman çok daha iyi olacak. Biz bir dava hareketiyiz. Bugüne kadar AK Parti'mize, memleketimize her kim hizmet etmişse Allah onlardan razı olsun" dedi.

        Kongrenin ardından Bakan Uraloğlu, Örenli bölgesinde bulunan kalıcı deprem konutlarına yerleşen Kaya ailesini ziyaret etti. Kaya ailesi ile çay içerek sohbet eden Bakan Uraloğlu, ailenin yeni yuvasının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Bakanı Uraloğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

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