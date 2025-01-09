Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gölbası- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki 27 GG 300 plakalı otomobil, çarpıştı. Otomobil sürücüsü Mahmut Hamurcu ile yanında bulunan 2 kadın kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralı 4 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazesi, Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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