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        Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 19:59 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:05
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        Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Gölbası- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki 27 GG 300 plakalı otomobil, çarpıştı. Otomobil sürücüsü Mahmut Hamurcu ile yanında bulunan 2 kadın kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralı 4 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazesi, Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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