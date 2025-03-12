Adıyaman'da kuduz karantinası
ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi, kuduz çıkan köpek nedeniyle 6 ay süreyle karantinaya alındı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi, kuduz çıkan köpek nedeniyle 6 ay süreyle karantinaya alındı.
Besni'ye bağlı 2 bin nüfuslu Köseceli beldesinde bir çiftçi, beslediği köpeğin saldırgan davranışlarından şüphelenerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Beldeye gelen ekiplerin aldığı numunelerin incelemesi sonucu köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Kaymakamlık kararı ile belde 6 ay süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından ekipler, belde girişine 'kuduz risk bölgesi' tabelası asıp, tüm hayvanlara kuduz aşısı yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.