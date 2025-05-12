Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Alkollü sürücü otomobilini yaktı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, alkollü sürücünün yaktığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 22:33 Güncelleme: 12.05.2025 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü sürücü otomobilini yaktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, alkollü sürücünün yaktığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert D.'ye ait 27 P 1643 plakalı otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler içinde kalan otomobil 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mert D., otomobilini yaktığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
        Adıyaman'da hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
        Pancar toplarken kayalıklardan düşüp öldü
        Pancar toplarken kayalıklardan düşüp öldü
        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Adıyaman etabı tamamlandı
        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Adıyaman etabı tamamlandı
        Adıyaman'da yanan otomobilde hasar oluştu
        Adıyaman'da yanan otomobilde hasar oluştu
        Çelikhan Kaymakamı Altınöz'den esnaf ziyareti
        Çelikhan Kaymakamı Altınöz'den esnaf ziyareti