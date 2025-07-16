72 kişinin öldüğü İsias Otel'e ilişkin yargılanan kamu görevlileri yeniden hakim karşısında (2)

DURUŞMAERTELENDİ

Adıyaman’da, 6 Şubat depremlerinde İsias Otel’in yıkılmasıyla 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan davanın ikinci duruşması, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının katıldığı duruşmada dinlenen dönemin belediye başkan yardımcısı Osman B., ruhsatta sadece imzası bulunduğunu belirterek, “Herhangi bir kusurum yoktur” dedi.

Belediye İmar Müdürü Yusuf G., belediye yetkililerinin inşaat denetleme yetkisi bulunmadığını, sorumluluğun müteahhitte olduğunu söyledi. Ruhsat Büro Şefi Bilal B. ise inşaatın yapımından fenni mesullerin sorumlu olduğunu savundu. Diğer sanıklar Mehmet Salih A., Abdurrahman K. ve Fazlı K. da suçlamaları reddederek önceki savunmalarını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına ve tutuklama taleplerinin reddine karar verdi. Davaya ilişkin bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını belirten mahkeme heyeti, ilgili kuruma yazı yazılarak sürecin hızlandırılmasını isteyerek duruşmayı 6 Kasım 2025 tarihine erteledi.