Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerini sürdürdü

Deprem bölgesinde en çok görülen salgın hastalıklar

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Beybostan köyünde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, Tut ilçesi Meryemuşağı köyü ziyaretinin ardından helikopterle Gerger ilçesine gitti.

İlçeye bağlı Beybostan köyünü ziyaret eden Karaismailoğlu, depremzedelerle görüşüp Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu'na, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, protokol üyeleri ve askeri erkan eşlik etti.

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