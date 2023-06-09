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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sincik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı

AA

Sincik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Karaman Mahallesi Kültür-Taziye Evi'nde düzenlenen sergide yıl içerisinde açılan mesleki kurslarda yapılan çalışmaların örnekleri sergilendi.

Sergide, ahşap dekorasyon, el sanatları, giyim teknolojileri ve dekoratif süslemeler üzerine açılan kurslarda yapılan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, gazetecilere, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğini söyledi

İlçelerinin depremden çok etkilendiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Hayatın normale dönmesiyle birlikte vatandaşlarımıza destek olmak için Halk Eğitimi Merkezlerini aktif bir şekilde kullanmak için tüm gayretimizi gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Depremzede ailelerinin kurslara katılımını sağlamaya çalıştık ve şu an onlara yönelik devam eden kurslarımız da bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar her yıl haziran ayında kutlanan Hayat Boyu Öğrenme haftasında Halk Eğitimi Merkezimiz tarafından sergilenmektedir. Biz de kurslarda yapılan çalışmaları ve emekleri sergileme fırsatını sunduk. Kursiyerlerimiz usta öğreticiler ile birlikte çok güzel çalışmalara imza attılar. Sergi ve ürünlerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Sergi 3 gün boyunca gezilebilecek.

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