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        Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:05
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        Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Hüseyin B. yönetimindeki 27 KF 047 plakalı otomobil, Erdemoğlu Mahallesi Merinos Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Ersan K. idaresindeki 58 ABU 817 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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