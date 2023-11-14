Sincik Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası sona erdi Adıyaman'ın Sincik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Sincik ÇPAL Gençlik Spor oldu.

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Sincik ÇPAL Gençlik Spor oldu.

Kaymakamlık tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvada 10 takım yer aldı. Turnuvanın final müsabakasında, Söğütlübahçe Spor takımını 3-0 yenen Sincik ÇPAL Gençlik Spor şampiyon oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Korkut tarafından verildi.