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        Sincik Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası sona erdi

        Adıyaman'ın Sincik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Sincik ÇPAL Gençlik Spor oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:48
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        Sincik Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası sona erdi
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        Adıyaman'ın Sincik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Sincik ÇPAL Gençlik Spor oldu.

        Kaymakamlık tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvada 10 takım yer aldı. Turnuvanın final müsabakasında, Söğütlübahçe Spor takımını 3-0 yenen Sincik ÇPAL Gençlik Spor şampiyon oldu.

        Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Korkut tarafından verildi.

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        Galeri

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