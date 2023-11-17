Adıyaman'da sağanak etkili oldu
Adıyaman'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Adıyaman'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Organize Sanayi Bölgesi ile Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda su taşkınları sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Adıyaman Belediyesi ile Karayolları ekipleri su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
Trafik ekipleri, sürücüleri uyararak bölgede önlem aldı.
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