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        Adıyaman'da sağanak etkili oldu

        Adıyaman'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 00:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:15
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        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
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        Adıyaman'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Organize Sanayi Bölgesi ile Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda su taşkınları sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Adıyaman Belediyesi ile Karayolları ekipleri su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri uyararak bölgede önlem aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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