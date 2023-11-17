Adıyaman'da sağanak etkili oldu

Adıyaman'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Organize Sanayi Bölgesi ile Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda su taşkınları sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Adıyaman Belediyesi ile Karayolları ekipleri su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Trafik ekipleri, sürücüleri uyararak bölgede önlem aldı.