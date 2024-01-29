Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında 3 ayrı adreste hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheliler H.A, M.Ş.Ç, Ç.Ç. ile M.K'yi adreslerine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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