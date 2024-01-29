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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:53
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında 3 ayrı adreste hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.

        Ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheliler H.A, M.Ş.Ç, Ç.Ç. ile M.K'yi adreslerine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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