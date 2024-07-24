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        Adıyaman'da baraj gölü kıyısında ceset bulundu

        Adıyaman'da, Atatürk Barajı Gölü'nün kıyısında bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:18
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        Adıyaman'da baraj gölü kıyısında ceset bulundu
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        Adıyaman'da, Atatürk Barajı Gölü'nün kıyısında bir erkek cesedi bulundu.

        Merkeze bağlı Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında yer alan Atatürk Baraj Gölü kıyısında sabahın erken saatlerinde yürüyerek tarlaya gitmek isteyen köylüler, su kenarında ceset olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine olay yerinde gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin 50-55 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

        Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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