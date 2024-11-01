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        Adıyaman'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:51 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:41
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        Adıyaman'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        H.K. idaresindeki 02 AAN 373 plakalı minibüs, M.H.F'nin kullandığı 02 AEV 558 plakalı motosikletle Örenli Mahallesi otogar yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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