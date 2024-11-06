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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:58
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

        Ekipler araçta yaptıkları aramada, 35 gram skunk, 13 skunk tohumu ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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