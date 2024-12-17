Besni'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde ilçesinde otomobil ile hafifi ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde ilçesinde otomobil ile hafifi ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.B. idaresindeki 02 DB 956 plakalı hafif ticari araç, Erdemoğlu Mahallesi'nde çevre yolunun girişinde A.Ü. idaresindeki 02 AEL 119 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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