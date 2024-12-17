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        Besni'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde ilçesinde otomobil ile hafifi ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:09
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        Besni'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde ilçesinde otomobil ile hafifi ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        A.B. idaresindeki 02 DB 956 plakalı hafif ticari araç, Erdemoğlu Mahallesi'nde çevre yolunun girişinde A.Ü. idaresindeki 02 AEL 119 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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