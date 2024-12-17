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        Adıyaman'da "Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık" semineri düzenlendi

        Adıyaman'da anneler için narkotik farkındalık semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:48 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:48
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        Adıyaman'da "Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık" semineri düzenlendi
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        Adıyaman'da anneler için narkotik farkındalık semineri düzenlendi.

        Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Çelikhan Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi ve Adıyaman Şah Özel Güvenlik Kurumu'nda düzenlenen seminerde, 88 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele noktasında bilinçlendirme eğitimi verildi.

        Seminer kapsamında Narko Kaan, En İyi Narkotik Polisi, UYUMA Uygulaması, Siber Suçlar (Siberay) ve Siber Zorbalık, NARVAS, başlıklarda bilgilendirmeler yapıldı.

        Seminerde, uyuşturucunun birey ve toplum üzerindeki etkilerini gözler önüne seren "İki Ekmek" adlı kısa film gösterimi yapılarak katılımcılara önemli mesajlar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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