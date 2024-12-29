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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:07
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalındaki bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 gram sentetik uyuşturucu 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 canlı keklik ele geçirdi.

        Gözaltına alınan O.B, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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