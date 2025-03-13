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        Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:07 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:11
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        Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkarakuyu köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.

        Kazı alanında dedektör, batarya, kazma, kürek, 8 metre kablo, 8 adet kablo taşıyıcı plastik boru ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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