Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkarakuyu köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.
Kazı alanında dedektör, batarya, kazma, kürek, 8 metre kablo, 8 adet kablo taşıyıcı plastik boru ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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