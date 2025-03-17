Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Adıyaman'da iş yerlerinde etiket, fahiş fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:13 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        ABONE OL

        Adıyaman'da iş yerlerinde etiket, fahiş fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

        Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, kent merkezindeki market, pazar yerleri, manav, kasap, şarküteri, sebze hali, pide fırınları, restoran, kafe, pastane, kuruyemiş ve diğer sektörleri denetledi.

        Denetimlerde, zincir marketlerde seçilen ürünlerin fiyat ve etiket bilgileri kontrol edildi.

        Lokanta ve kafe denetimlerinde ise iş yerlerinde asılması zorunlu fiyat listeleri, menüler, kasa fiyat uyuşmazlıkları ve satışa sunulan diğer ürünlerde etiket uygulamaları gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 1015 ürün kontrol edilirken, usulsüz olduğu değerlendirilen 2 ürünle ilgili 6 bin 332 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
        Adıyaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
        BBP Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da iftar programında konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da iftar programında konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı