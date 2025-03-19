Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 59 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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