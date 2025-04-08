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        Adıyaman'daki köy tipi afet evlerine yerleşen depremzedeler mutlu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden hasar alan Adıyaman'da afetzedeler yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:06 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:06
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        Adıyaman'daki köy tipi afet evlerine yerleşen depremzedeler mutlu
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden hasar alan Adıyaman'da afetzedeler yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda İndere köyünde yapımı tamamlanan 144 köy tipi konut, hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarlarını teslim alıp yeni evlerine yerleşenler, memnuniyetlerini dile getirdi.

        Hak sahibi afetzede Abdurrahman Karakuş, gazetecilere, depremlerde evinin ağır hasar aldığını anlattı.

        Yeni evinde huzurlu bir şekilde yaşadığını belirten Karakuş, "Artık yeni evlerimizdeyiz. Allah devletimizden razı olsun, devletimize zarar vermesin. Ömrübillah çalışsak bu evleri yapamazdık. Yeni evimiz güzel, yerimiz geniş. Bundan iyisi can sağlığıdır." dedi.

        Hak sahibi Remziye Karakuş ise yeni evinin eskisine göre daha güzel ve kullanışlı olduğunu ifade ederek, kışı çok rahat geçirdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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