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        Nemrut Dağı nisan ayında beyaza büründü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:30
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        Nemrut Dağı nisan ayında beyaza büründü
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı karla kaplandı.

        Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı nisan ayında beyaza büründü.

        Devasa heykeller, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı ve eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

        Yaklaşık 4 kilometre yürüdükten sonra zirveye ulaşan ziyaretçiler manzaranın tadını çıkardı, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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