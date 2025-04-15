Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı karla kaplandı.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı nisan ayında beyaza büründü.

Devasa heykeller, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı ve eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık 4 kilometre yürüdükten sonra zirveye ulaşan ziyaretçiler manzaranın tadını çıkardı, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.