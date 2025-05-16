Adıyaman ve Anadolu kültürü kuklalarla canlandırıldı

Adıyaman'da 572 öğrenci ve anneleri, atık kağıt ve kumaşlardan yaptıkları kuklalarla Adıyaman ve Anadolu kültürünü canlandırdı.

Nene Hatun, Malazgirt, Sümer ve Pınar anaokullarından toplam 572 öğrenci ve velisi, dört hafta süren çalışmanın sonunda "1 Tutam Kağıt, 1 Dünya Kukla" sloganıyla kuklalarını hazırladı. Çalışmada yaklaşık 15 kilogram atık kağıt ve 5 kilogram kumaş kullanıldı.

Kuklalarda, Adıyaman’a özgü folklorik kıyafetlerin yanı sıra Anadolu’nun kültürel değerleri, masalları, geleneksel sahneleri canlandırıldı. Aynı zamanda çocukların izlediği çizgi film karakterleri ve kitap kahramanları da kukla olarak tasarlandı.

Hazırlanan eserler, Kommagene Kültür Merkezi'nde açılan sergide 4 gün boyunca ziyaretçilere sunulacak.

Malazgirt Anaokulu Müdürü Benhur Devran, serginin çevre bilinci ve kültürel değerlerin aktarımı açısından önemli olduğunu belirtti.