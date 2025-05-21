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        Adıyaman'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dördüncü kattan düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:09 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:09
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        Adıyaman'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dördüncü kattan düşen işçi ağır yaralandı.

        A.H. (37), Girne Mahallesi'nde yapımı devam 6 katlı binanın 4'üncı katında iskele üzerinde dış sıva yaptığı sırada iskelenesin kopması sonucu zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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