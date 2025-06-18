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        Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:05 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:05
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        Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, Asfalt Mahallesi'nde H.S’ye ait 4 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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