Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Asfalt Mahallesi'nde H.S’ye ait 4 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.