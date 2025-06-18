Adıyaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
E.T. idaresindeki 34 BA 9204 plakalı tır, Şambayat beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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