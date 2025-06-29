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        Adıyaman'da tarlada başlayan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:11
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        Adıyaman'da tarlada başlayan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

        Akçakaya köyünde hasat yapılan tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında yaklaşık 300 dönümlük alan ve köyün yakınlarında bulunan bir odunluk zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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