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        Adıyaman'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 21:58 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:09
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        Adıyaman'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Haziran'da Sümerevler Mahallesi'ndeki Eğriçay Parkı'nda Sinan Çelik'in darbedilerek öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Yapılan inceleme ve delil toplama çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda, olayın şüphelileri M.G.S, E.S, M.İ.S, S.G, G.T. ve E.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G.S, E.S, M.İ.S, S.G. ve G.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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