KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman'da Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin duruşmaya katıldı:

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı.

Üstel, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Davanın ikinci aşaması olan kamu görevlilerinin yargılanması için kente geldiklerini belirten Üstel, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak halkımızla birlikte, Grand İsias Oteli davasını en başından itibaren büyük bir kararlılıkla ve tek yürek halinde takip ediyoruz. Daha önce otelin sahipleri ve inşaat sürecinde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında açılan davayı Adıyaman'da yakından takip ettik ve davanın sonuçlanmasına hep birlikte tanıklık ettik. Şimdi ise davanın ikinci aşamasında, kamu görevlilerine yönelik açılan kamu davasını takip etmek üzere yeniden buradayız."