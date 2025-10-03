Adıyaman'da 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Adıyaman Adliyesi önünde bir araya gelen ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Adliye binası önünde 3 Ekim'de iki grup arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.