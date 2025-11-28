Habertürk
Habertürk
        Adıyaman'da nar üretim alanı genişliyor, rekolte artıyor

        Adıyaman'da nar üretim alanı genişliyor, rekolte artıyor

        ORHAN PEHLÜL - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli nar üretim merkezlerinden Adıyaman'da, son 5 yılda nar üretim alanı genişledi, rekoltenin artması üreticiyi memnun etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:15
        Adıyaman'da nar üretim alanı genişliyor, rekolte artıyor
        AA muhabirinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, kentte 2021'de 15 bin 350 dekar alanda 38 bin 470 ton nar üretildi.

        Üretim alanı 2022'de 18 bin 240 dekara, rekolte 43 bin 987 tona çıktı. 2023'te 19 bin 318 dekar alanda 43 bin 159 ton, 2024'te ise 19 bin 255 dekar alanda 44 bin 611 ton rekolte elde edildi.

        2025 sezonunda üretim alanının 19 bin 547 dekara, rekoltenin de 45 bin 474 ton seviyesine ulaşması bekleniyor. Böylelikle son 5 yılda nar üretim alanında yaklaşık yüzde 27, rekoltede ise yüzde 18 artış olduğu değerlendiriliyor.

        Nar bahçeleri, Kahta, Samsat, Gerger ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde yoğunlaşıyor. Özellikle Samsat'ta 2021'de 12 bin 145 ton olan üretimin, bu sezon 16 bin 200 tona yükseleceği öngörülüyor.

        Üretim alanının artışında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından sağlanan fidan destekleri etkili oldu. Nar bahçelerinin büyük bölümünün Atatürk Barajı Göleti çevresindeki sulanabilir alanlarda bulunması da rekoltede istikrar sağladı.

        - Zirai dona rağmen üretim azalmadı

        Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern sulama sistemleri ve uygun iklim koşullarının üretimi olumlu etkilediğini belirterek, "Nar bahçelerimizin tamamı sulanabilir alanlarda bulunuyor. Bu durum, hem kalite hem verim açısından istikrar sağlıyor." dedi.

        Kentte kurulan soğuk hava depoları sayesinde ürünlerin raf ömrünün uzadığını dile getiren Akkan, depolarda ayrıştırılan ürünlerin sofralık, endüstriyel ve ihracatlık olarak sınıflandırıldığını ifade etti.

        Akkan, Türkiye genelinde 12 Nisan'da meydana gelen zirai dondan kentteki nar üreticilerin etkilenmediğine dikkati çekerek şunları söyledi:

        "Nar, diğer ürünlerimiz gibi dondan ya da kuraklıktan çok fazla etkilenmedi. Çünkü nar bahçelerimizin tamamı sulanabilir alanlarda bulunuyor. Bu nedenle kuraklıktan zarar görmedi, dondan da etkilenmedi. Çiçeklenme döneminde de herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu sene dondan etkilenmeyen tek ürünümüz nar. Dekarda yaklaşık 2 bin 750 kilogram rekolte bekliyoruz. Bu da oldukça sevindirici. İnşallah bol bereketli bir yıl olacak."

        Soğuk hava depolarında narların tasnif işleminin yapıldığını belirten Akkan, "Narlarımız depoda paketleniyor, soğuk zincirde soğumaları bekleniyor, daha sonra da yurt dışına gönderiliyor. Hangi ülke nasıl bir paketleme istiyorsa, soğuk zincir bozulmadan frigolu araçlarla gönderim sağlanıyor." dedi.

        - Üretici memnun

        Nar üreticisi Zeynal Karasu da son yıllarda kentte birçok çiftçinin nar ekimine yöneldiğini söyledi.

        Narın çiftçilere yüksek getiri sağladığını belirten Karasu, şunları ifade etti:

        "Bu yıl gerçekten nar hasadımız oldukça bereketli geçti. Devletimizin verdiği desteklerle de daha iyiye gidiyor. Boş arazilerimiz vardı, onları da bu yıl ekmeyi düşünüyoruz. İnşallah her yıl üstüne ekleyerek daha iyiye gideceğiz. Nar kentimiz için çok önemli."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

