        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:02 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:02
        Adıyaman'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

        Yunus Emre Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada B.S. yanında bulundurduğu bıçakla iki kişiyi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

