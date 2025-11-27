Adıyaman'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada B.S. yanında bulundurduğu bıçakla iki kişiyi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
