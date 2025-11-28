Habertürk
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

        Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 13:04 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:04
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama
        Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 mahalledeki evlerden ziynet eşyalarının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüphelilerin eşkalleri belirlendi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

