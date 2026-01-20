Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:18 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        M.İ. idaresindeki 33 L 7931 plakalı minibüs, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu 13'üncü kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ve minibüsteki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

        Benzer Haberler

        Tekeri patlayan minibüs takla attı: 4 yaralı
        Tekeri patlayan minibüs takla attı: 4 yaralı
        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisi dav...
        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisi dav...
        Grand İsias Otel davasında karar açıklandı
        Grand İsias Otel davasında karar açıklandı
        72 kişinin öldüğü İsias Otel'e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dav...
        72 kişinin öldüğü İsias Otel'e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dav...
        72 kişinin öldüğü İsias Otel'e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dav...
        72 kişinin öldüğü İsias Otel'e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dav...
        İsias Otel'e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada yeni bilirkişi...
        İsias Otel'e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada yeni bilirkişi...