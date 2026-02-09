Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da sis etkili oldu

        Adıyaman'da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 09:21 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:21
        Adıyaman'da sis etkili oldu
        Adıyaman'da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Görüş mesafesinin bazı yerlerde 20 metreye kadar düştüğü kentte ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

        Sürücüler araç farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

