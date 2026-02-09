Şanlıurfa'da yatalak 3 kardeş tedavi sonrası yürümeye başladı

Şanlıurfa'da yatalak olan Suriyeli 3 kardeş, tedavilerinin ardından yürümeye başladı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 yaşındaki Ravza Hüseyin, tekerlekli sandalyeyle getirildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yıllardır yürüyememe ve ayakta duramama şikayetiyle başvurdu.



Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Tekpınar tarafından yapılan ayrıntılı fizik muayene ve kapsamlı hasta öyküsü değerlendirmesi sonrası hastaya çok nadir görülen beyindeki kaslar ile sinir sistemi arasındaki iletişim kopukluğunu içeren "Segawa Sendromu" tanısı konuldu.



Tanı sürecinde hastanın 2 kardeşinin de benzer şekilde sağlık sorunu olduğu tespit edildi.



Yatalak durumdaki 3 kardeş, ilaç tedavisine ek olarak gerçekleştirilen cerrahi operasyonlarla sağlığına kavuşturuldu.



Tanı ve tedavi uygulanmadan önce yıllarca yatalak durumda kalan hastalar artık yürümeye başlamanın mutluluğunu yaşadı.



Suriyeli kardeşler, destek ve katkılarından dolayı Türkiye'ye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.

